ВС России уничтожили мост, которые ВСУ использовали для снабжения своих подразделений. Видео мощного удара опубликовало Минобороны России. Мост разрушен тремя фугасными авиабомбами ФАБ-500.

Железобетонный мост находился в районе села Константинополь, которое расположено западнее Курахово в ДНР. Цель уничтожили Воздушно-космические силы. На опубликованных кадрах видно, что по мосту было нанесено три удара. После мощных взрывов над мостом поднялись клубы черного дыма.

В военном ведомстве ранее показали видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ с десантом в Курской области. Украинскую БМП уничтожили военные российской группировки войск "Север". Машина была поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет".