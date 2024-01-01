Умер Дэвид Линч

Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. Как сообщает Variety, семья режиссера подтвердила его смерть в соцсетях.

В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: ему диагностировали эмфизему легких. Режиссер сетовал, что прикован к дому – в его состоянии было бы очень опасно даже подхватить простуду.

Режиссер известен такими фильмами, как "Малхолланд-Драйв", "Синий бархат", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", сериалом "Твин Пикс". Как пишет издание, Линч объединил в своих фильмах элементы ужасов, фильмов нуар, детективного романа и классического европейского сюрреализма. Он сочинял истории, мало чем отличающиеся от историй его испанского предшественника Луиса Бунюэля.