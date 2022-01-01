Небензя: США и Великобритания могут стоять за атакой на инфраструктуру "Турецкого потока"

У России есть основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке США и Великобритании. Об этом в пятницу, 17 января, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что Зеленский накануне отказался продлить контракт на транзит газа в Европу через территорию Украины.

Небензя добавил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в 2022 году. Кроме того, по словам дипломата, они заинтересованы в "подсаживании" ЕС на дорогой СПГ из США.

"Выводы, что называется, очевидны", — заключил Небензя.