Соглашение о прекращении огня в секторе Газа официально подписано в Дохе

Израиль, ХАМАС, США и Катар официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом в пятницу, 16 января, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом ожидается, что израильское правительство не будет голосовать по соглашению до вечера субботы. Это отложит начало прекращения огня как минимум до понедельника.

Кроме того, по данным The Washington Post, премьер Израиля Нетаньяху пообещал своим крайне правым союзникам, что война может возобновиться после первого этапа перемирия