В Курской области расчеты беспилотников группировки "Север" уничтожают скопление живой силы и боевой техники противника.

В этот раз ударные коптеры сразу поразили несколько вражеских танков и бронетранспортеров. В коллекции наших трофеев - минометы разного калибра, ствольная артиллерия, множество БМП и БТРов, в том числе, производства стран НАТО. Операторы знают наизусть модели своих коптеров и легко отличают, чья "птичка" подлетает.

С воздуха российские войска в приграничье надежно прикрывает смешанная тактическая авиагруппа. Экипаж вертолета Ка-52М, поддерживая отряды наших штурмовиков, нанес точные удары по позициям националистов. По данным разведки, все намеченные цели уничтожены.