Атака на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" совершена киевским режимом по наводке Вашингтона и Лондона. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза дипломат подчеркнул: именно США заинтересованы в подрыве экономического потенциала Европы, чтобы поставлять туда свой дорогой сжиженный природный газ. По этой же причине Штаты вместе с Великобританией препятствуют объективному международному расследованию диверсий на "Северных потоках". А служащий своим американским спонсорам Зеленский отказался продлить контракт на прокачку через Украину в Европу российского газа. И на фоне неудач на фронте главарь киевского режима все больше превращает страну в концлагерь.
"В Киеве ходят упорные слухи о готовящейся режимом вместе с британскими кураторами крупной кровавой провокации, в которой будет обвинена Россия. В этих условиях наиболее популярный призыв в украинских соцсетях сегодня следующий – "бегите из Украины, пока не поздно". И украинцы бегут из "концлагеря имени Зеленского", как они все чаще называют страну после того, как бывший комик отменил в ней какие-либо выборы. Бегут потенциальные солдаты с тренировочных полигонов в западных странах, бегут политики, бегут депутаты Верховной рады, бегут судьи Верховного суда, дипломаты, спортсмены", - отметил Небензя.