Атака на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" совершена киевским режимом по наводке Вашингтона и Лондона. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза дипломат подчеркнул: именно США заинтересованы в подрыве экономического потенциала Европы, чтобы поставлять туда свой дорогой сжиженный природный газ. По этой же причине Штаты вместе с Великобританией препятствуют объективному международному расследованию диверсий на "Северных потоках". А служащий своим американским спонсорам Зеленский отказался продлить контракт на прокачку через Украину в Европу российского газа. И на фоне неудач на фронте главарь киевского режима все больше превращает страну в концлагерь.