Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце вчера сменило знак и, оказавшись в Водолее, понемногу меняет вектор событий. В ближайшие 30 дней вас ждет много общения, встреч, разговоров.

Тельцы

Вам звезды советуют сосредоточиться на карьере, учебе, самопродвижении. Используйте для этого новые современные средства, смелее экспериментируйте.

Близнецы

Воздушные знаки теперь фавориты звезд – Солнце перешло в родственный для вас знак Водолей. До 19 февраля вы будете удачливы в учебе, новых делах, дальних поездках.

Раки

Пока ваш ретро Марс тормозит и заставляет работать над ошибками, стоит пересмотреть свои финансовые привычки и установки. Что мешает вам быть богаче?

Львы

Солнце в противоположном знаке Водолей призывает одиноких представителей знака активно знакомиться, а семейных – брать инициативу в свои руки и что-то менять.

Девы

Для вас ближайшие 30 дней - это время заниматься своим здоровьем и рутинными делами. Звучит скучно, но вы-то знаете, что это может приносить удовольствие!

Весы

Стройте планы на следующие 30 дней, которые обещают удачу и приятное волнение. Будьте смелее, попробуйте смотреть дальше и выше всех остальных.

Скорпионы

Пришло время сосредоточиться на доме и семейных проектах. Если вы захотите сделать ремонт в ближайшее время или обновить интерьер – все получится.

Стрельцы

Вы будете преуспевать в таких сферах, как деловые коммуникации, командировки. Если соскучились по учебе или экскурсиям – вот вам идеи от звезд.

Козероги

Закатывайте рукава и зарабатывайте больше, пока момент подходящий! У вас впереди четыре недели – вполне достаточно, чтобы найти свой путь к деньгам.

Водолей

Солнце вчера перешло в ваш знак, с днем рождения! Это ваше время, а значит, вы будете в центре внимания – получайте удовольствие и радуйтесь жизни.

Рыбы

Для вас начинается самый тихий месяц года, когда Солнце гостит в предыдущем знаке. Это время обратиться к глубоко личным темам, замедлиться, уйти в тень.