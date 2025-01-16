Стало известно о тайном обещании Израиля возобновить войну в Газе после перемирия

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал своим ультраправым союзникам возобновить войну в секторе Газа, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола.

В то время как израильские власти стремились урегулировать разногласия с палестинским движением ХАМАС и подготовить почву для обмена заложниками и заключенными, ряд союзников Нетаньяху сочли сделку преждевременной и пригрозили выйти из его коалиции и "свергнуть правительство", передает Washington Post.

В частности, два ключевых союзника - министр финансов и министр национальной безопасности - в пух и прах раскритиковали Нетаньяху и пригрозили ему выйти из правительства. В итоге было принято решение отложить голосование по соглашению с палестинскими боевиками на вечер субботы, 18 января, после чего парламент должен ратифицировать сделку.

Напомним, 16 января стало известно, что Израиль, ХАМАС, США и Катар официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа на 42 дня. Это первый этап договоренности, которая начнет действовать в воскресенье, 19 января. Урегулирование конфликта между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем состоялось без участия Москвы, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России предложил дождаться "финализации" процесса.