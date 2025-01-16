"Не надо быть перевертышем": Збруев жестко осадил Певцова

На днях Дмитрий Певцов, который прослужил в "Ленкоме" более 30 лет, сообщил, что в театре его больше нет. Тем не менее, артист уточнил, что 26 января в рамках гастролей "Ленкома" сыграет в спектакле "Все оплачено". Однако накануне, 16 января, актер снова вышел на связь с фанатами и сообщил, что не будет принимать участие в постановке.

В Сети бурно обсуждают скандал вокруг "Ленкома" и Певцова. Не остался в стороне и коллега артиста, актер Александр Збруев, который также работает в этом театре. Он написал открытое письмо, в котором жестко приструнил более молодого коллегу.

"Дима Певцов, с которым мы сидим в одной гримерной, человек, который до сих пор играл в нашем театре центральные роли, тем не менее, сейчас цепляется за этот "плохой" театр! Зачем? Эта посадка "на двух стульях", конечно, человека совершенно не украшает", - заявил Збруев.

Далее он высказал мнение, что театр вполне успешно существует и после смерти Марка Захарова. Збруев считает заменившего его Марка Варшавера достойным директором. Актер припомнил, что в свое время и Дмитрий Певцов высказывался положительно о Варшавере:

"Я понимаю, что мир так устроен, что главное - деньги, надо зарабатывать, но все-таки не надо быть перевертышем. Ведь мы все помним, как Певцов называл Варшавера "директором от Бога". И вдруг он решил сказать "правду". Но где его правда? Когда он вдруг говорит в одном случае, что Варшавер прекрасен, Богом поцелованный директор. И теперь он дает интервью в Беларуси, где говорит, что это уже не театр, это уже все другое".

Збруев считает, что раз Певцов три года назад принял решение стать политиком, то пусть и идет по выбранной стезе, а театр, который ему не нравится, лучше оставит, передает РБК.