Собянин рассказал о проектах "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

Почти полторы тысячи экскурсий провели в рамках проекта "Открой#Моспром" в прошлом году. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, в первую очередь такие мероприятия рассчитаны на молодых людей, которые планируют начать карьеру. Они могут больше узнать о работе городских заводов и фабрик, IT-компаний, технопарков.

Среди предприятий, которые открыли свои двери, — производители продуктов питания, лазерных станков, лекарств, кабельных изделий, авиационных двигателей и многие другие. Ещё одна возможность познакомиться с работой московских компаний - проект "День без турникетов". Его экскурсии в прошлом году посетили свыше восьми с половиной тысяч человек.