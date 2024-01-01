Байден промямлил что-то невразумительное, критикуя Путина

Пока еще действующий президент США Джо Байден, пытаясь пересказать разговор с Владимиром Путиным, не смог сформулировать мысль и промямлил что-то невразумительное. Курьезный случай произошел во время встречи с военными на базе Майер - Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне.

Когда речь зашла про Украину, Байден вспомнил один из разговоров с Путиным.

"Когда я говорил с ним по телефону... он говорил..., он хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО", - сказал Байден.

Когда состоялся описываемый президентом США разговор с российским коллегой, неизвестно.

82-летний Джо Байден регулярно попадает впросак из-за оговорок и ляпов. Так, в июле 2024 года, представляя Владимира Зеленского, он назвал его "президентом Путиным". Чуть ранее Байден заявил, что знает российского президента уже 40 лет и все это время он его "очень беспокоит".

В начале этого года Джо Байден заявил, что знаком с Владимиром Путиным более 47 лет.