Мировые знаменитости скорбят по Дэвиду Линчу

16 января умер знаменитый режиссер и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. В августе прошлого года Линч сообщил о неизлечимой болезни: ему диагностировали эмфизему легких. Режиссер сетовал, что вынужден постоянно сидеть дома – в его состоянии было бы очень опасно даже подхватить простуду.

Весть о смерти прославленного кинодеятеля стала потрясением для многих артистов. Знаменитости по всему миру высказали свои скорбь и соболезнования. В частности, в запрещенной сети "Инстаграм" смерть Дэвида Линча прокомментировали Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Юлия Высоцкая, Надежда Стрелец. Кроме того, отдали дань уважения покойному артисту Антонио Бандерас, Дженна Ортега, Наоми Уоттс, Педро Паскаль. Особенно трепетно и нежно высказался о Линче актер Кайл Маклахлен, который именно главной роли в фильме Линча "Твин Пикс" стал всемирно известен.

"42 года назад, по причинам, которые мне до сих пор непонятны, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы я сыграл главную роль в его первом и последнем фильме с большим бюджетом. Он явно разглядел во мне что-то, чего я сам не замечал. Я обязан всей своей карьерой, а по сути, и своей жизнью, его видению... Мир потерял выдающегося художника, а я — дорогого друга, который представил мне будущее, позволив мне путешествовать по мирам, которые я бы никогда не смог придумать сам... Я буду скучать по нему больше, чем могут выразить слова и выдержать мое сердце. Мой мир стал намного полнее благодаря тому, что я его знал, и теперь намного пустее без него..." - написал актер в запрещенной социальной сети "Инстаграм".