ФСБ задержала собиравшего данные об объектах ПВО и флота севастопольца

В Крыму по подозрению в госизмене задержан житель Севастополя. По данным ФСБ, мужчина вел в России разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность.

Спецслужбы установили, что севастополец вступил в группу в Telegram, которую координировала военная разведка Украины. По заданию Киева мужчина собирал информацию о расположении постов воздушного наблюдения, ПВО и подразделений Черноморского флота. Затем он передавал эти сведения куратором.

Полученная информация использовалась для нанесения ВСУ ударов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.