СМИ: автобус с россиянами разбился на Шри-Ланке

В Сети распространилась информация о катастрофе, которая случилась на Южном скоростном шоссе на Шри-Ланке. Автобус с российскими туристами, направляющимися на экскурсию в горы, на полном ходу врезался в грузовик (по другим данным, в цементовоз). Водитель общественного транспорта погиб, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, пострадало не менее 19 россиян: у большинства — закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и порезы, у четверых — переломы, отмечает телеграм-канал SHOT. Пострадавшие были госпитализированы в базовый госпиталь Тангалле.

Однако пока официально никто эту информацию не подтвердил.

Напомним, что в октябре прошлого года Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС. Власти государства назвали свою заявку проявлением намерений укреплять связи с другими развивающимися экономиками, а также диверсифицировать международные отношения.