Серия мощных авиаударов. Сначала по передовым позициям ВСУ, затем еще три корректируемые бомбы снесли автомобильные мосты. Это подступы к Красноармейску – главному на сегодня форпосту бандеровцев в Донбассе.

Накануне российские штурмовики взломали оборону на северных флангах города в поселке Котлино. Это значит, что с этого направления боевикам больше не подвезут оружие, резервы и топливо.

Колонны ВСУ разведчики встречают из засад. Шквальным огнем пулеметов и ударными дронами. Два броневика пытались обойти перекресток по проселочной дороге, но увязли в грязи. И тут же были уничтожены.

Еще один внезапный удар по флангам Красноармейска российские войска нанесли с запада. Штурмовики заняли поселок Удачное. А он всего в 10 километрах от города.

По словам военных, так выглядит тактика локальной изоляции: наши подразделения берут в котел небольшой участок, отрезают все пути отхода и ликвидируют противника. Если что и мешает продвижению, так только дроны. Их у ВСУ много, но системы РЭБ справляются.

О том, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск, говорит еще один факт. Накануне боевики подорвали крупнейшую шахту, где добывали 50 процентов украинского угля. Сейчас на предприятии примерно такие же разрушения, как на Авдеевском коксохимическом комбинате, который перед бегством бандеровцы тоже разрушили.

Очередную попытку ВСУ продвинуться в восточные районы Часов Яра десантники пресекли сразу. А еще выбили националистов из промзоны. Это был последний подготовленный рубеж, за который противник цеплялся всеми силами. Военные говорят - Часов Яр уже на две трети под контролем российских войск.