Минобороны представило уникальные документы об освобождении Варшавы

Первый Белорусский фронт под командованием Рокоссовского подошел к Варшаве еще летом 1944-го. До города оставалось буквально 30 километров. Но тогда РККА понесла большие потери, освобождая Белоруссию. Немцы пытались наносить контрудары. К зиме Красная армия восстановила силы и взяла польскую столицу за четыре дня.

"Прорвали мощную оборону противника на западном берегу реки Висла, создаваемую немцами на протяжении 5-6 месяцев. До 20 тысяч солдат и офицеров противника было уничтожено. Подбито 16 танков. 21 самоходное орудие", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА Минобороны.

Город освободили в ходе большой наступательной Висло-Одерской операции, растянувшейся на фронт шириной от Балтики до Карпат. Польскую столицу окружили наши 61-я и 47-я танковые армии. А первыми войти с боями в Варшаву позволили самим полякам.

"В передовых рядах шла 1-я дивизия имени Тадеуша Костюшко. Командование Красной армии оказало честь, чтобы именно поляки первыми вошли в Варшаву", - отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Польские соединения прошли по льду Вислы, захватили дамбу и не допустили ее взрыва, который планировали немцы, что сильно бы усложнило обстановку. Однако освобожденная Варшава представляла собой удручающее зрелище. Немцы, отступая, сознательно уничтожили всю промышленность. Также поступили и с культурными ценностями. В центре города 90 процентов зданий были полностью разрушены.

"Из города, который до войны насчитывал 1 миллион 300 тысяч человек, осталось всего около 150 тысяч. Маршал Жуков писал, что когда польские солдаты увидели разрушения города своего, родного города Варшавы, они плакали", - добавил Мягков.

Обо всем этом свидетельствуют ранее засекреченные документы, которые теперь публикует Минобороны России на своем сайте. И о том, что бойцов Красной армии встречали как освободителей. На улицах Варшавы то и дело возникали стихийные митинги, речи на которых звучали примерно одного содержания.

"Пять с половиной лет немцы угнетали, онемечивали польский народ. Поляк был превращен в раба. Сегодня мы вновь вздохнули полной грудью. Сегодня солнце вновь сияет и для нас. И это сделала Красная армия", - цитирует Венгер.

И не только. Еще сам голодающий Советский Союз отправил тогда в Польшу 60 тысяч тонн зерна, чтобы его посеяли и осенью у поляков был хлеб. В ходе наступательной операции был освобожден и Освенцим, в котором были уничтожены, по разным данным, от 4 до 5 миллионов человек. Показания заключенных свидетельствуют, как доктор Менгеле отправлял людей на смерть, насвистывая песенку.

Обо всем этом поляки сегодня словно забыли. Как и о том, что после войны они получили себе промышленно развитые земли Германии. При освобождении Польши Красная армия потеряла почти 600 тысяч бойцов.