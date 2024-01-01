Многодетная мать и отчим регулярно избивали трехлетнего мальчика в Краснодарском крае

Глаз заплыл, по всему телу - кровоподтеки и ссадины. В таком состоянии своего трехлетнего племянника обнаружила Юлия, когда приехала навестить на новогодних праздниках. "Папа Артур" - отчим трехлетнего Владика. Его родной отец и брат Юлии погиб на СВО. 24-летняя мама вышла замуж, переехала в город Тимашевск Краснодарского края и разорвала все контакты с родственниками отца своих детей.

После затянувшегося молчания родные решили детей навестить. И были в шоке, узнав о новых жестоких методах воспитания. Трехлетний мальчик рассказал, что его избивают за малейшую провинность. А однажды на ночь заперли в сарае. Сама молодая мама свои действия объясняет тем, что ребенок "проблемный". В тот же вечер Юлия забрала мальчика к бабушке.

"Мы ехали домой, нам начали поступать угрожающие СМС-сообщения от Артура, чтобы мы не обращались в больницу и закрыли на это глаза. Также он предлагал нам 200-300 тысяч", - вспоминает Юлия.

Но тетя с бабушкой угроз не испугались. Обработали ребенку раны, дали обезболивающее и повезли в больницу. Врачи тут же вызвали полицию.

"В период с 26 декабря 2024 года по 4 января текущего года фигурантка, используя малозначительные поводы, неоднократно наносила сыну удары по телу рукой, а также пластиковой мухобойкой. Также следственными органами Следственного комитета по Краснодарскому краю принимаются меры по помещению мальчика в специальное реабилитационное учреждение", - сообщили в СК.

По факту жестокости к сыну в отношении многодетной мамы возбуждено уголовное дело. Но много вопросов и к отчиму. Журналисты просили его прокомментировать ситуацию, но, похоже, мужчина привык общаться только кулаками.

Как стало известно, сейчас мальчик находится на реабилитации, с ним работают психологи. Вернется ли он к маме - будут решать органы опеки. Тетя и бабушка готовы взять всех детей к себе.