Пять колючих акул-катранов появились на свет в Приморском океанариуме

От этих маленьких акул ученые Приморского океанариума глаз не отводят. И не спроста. Им первым в России удалось создать для катранов такие благоприятные условия в неволе, чтобы те принесли потомство.

"Не знаем как они дальше будут себя вести. При появлении мы их взвесили, то есть мы уже сейчас будем мониторить их вес их рост", - говорит Мария Попова, главный ихтиопатолог Приморского океанариума.

Пять детенышей появились на свет в начале декабря: размером чуть больше 20 сантиметров, весом по 20 граммов. Кушать начали только на четвертый день.

Питание по расписанию - три раза в день. И некоторые уже самостоятельно ловят кусочки рыбы, другим приходится давать еду прям в рот на специальных палочках.

"Они подвижны, энергичны, чувствуют себя хорошо, кушают все подряд, мы режем очень мелко кету, креветочку, минтай", - рассказывает Наталья Крымская, старший специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей.

Мама и папа маленьких акул - уже взрослые катраны. Брачные игры этого вида довольно агрессивные, и их невозможно не заметить. От ухаживаний самца у самки остаются ссадины на плавниках и носу. Поэтому когда специалисты заметили на теле будущей мамы повреждения, сразу поняли, что должно быть пополнение.

"Узи-диагностику мы делать не стали, потому что не знали, как животное будет себя вести. так как эта биологическая акула очень активная. И чтобы провести какие-то манипуляции, нам необходимо было бы их усыпить, но мы не хотели этого делать. И поэтому аккуратненько брали на ручки, приподнимали из воды и поглаживали животик. Понимали, что у нас скоро появится потомство", - уточняет Попова.

Самке сразу поменяли рацион, добавили необходимые витамины и микроэлементы. Дальше ученым оставалось только ждать. Но беременность продлилась даже меньше, чем думали.

Катраны - самый распространенный вид акул. Обитают почти по всему миру в умеренно холодных водах. За острые шипы у плавников получили название "колючие".

В общей экспозиции маленьких катранов смогут показать, только когда акулы достигнут сантиметров 50 в длину, чтобы не было конкуренции с остальными обитателями аквариума. Но когда они вырастут до этих размеров, точно сказать невозможно. Научных наблюдений за этим видом практически нет. И сейчас специалисты Приморского океанариума первые в мире изучают развитие катранов с самого рождения.