Маск назвал причину крушения корабля Starship

Очередную неудачу с тестовым запуском космического корабля Starship потерпела американская компания SpaceX.

Седьмой испытательный полет внепланово прервался через восемь минут. Запустившая корабль ракета успешно вернулась на стартовую площадку космодрома в штате Техас. А вот сам Starship развалился в воздухе. Его горящие обломки пролетели над сушей и упали в океан. Из-за опасности столкновения пришлось изменить курс самолетам, авиатрассы которых проходят над Мексиканским заливом.

Как сообщил владелец компании Илон Маск, крушение произошло из-за утечки кислорода или топлива. На данный момент из семи тестовых запусков нового корабля лишь четыре завершились успешно.