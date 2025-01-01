Мурашко рассказал о нововведениях в бесплатную медицину

Правительство утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год. О нововведениях рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для "КП".

Так, значительно увеличены объемы медицинской помощи на проведение отдельных, наиболее затратных диагностических исследований. Расширяются возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований.

Увеличились шансы попадания в школы для пациентов с хроническими заболеваниями, где они могут получить все необходимые данные о специфике их заболевания и факторах риска, сформировать осознанное отношение к недугу и соответствующее поведение.

4,8 миллиона работающих россиян смогут получить углубленное индивидуальное консультирование по ведению здорового образа жизни.

В Программе госгарантий усилена роль телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от места проживания, предусмотрено развитие стационаров на дому для жителей малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Таким гражданам амбулаторная помощь узкими специалистами оказывается с использованием выездных медицинских бригад по графику, информация о котором доводится всеми доступными способами.

В этом году стартует программа переоснащения радиологических отделений и увеличивается доступность онкологической помощи. Кроме того, в Программу ОМС дополнительно включены 43 новых современных метода высокотехнологичной медицинской помощи. Еще одним существенным нововведением стало получение по полису ОМС уникальных дорогостоящих технологий восстановления здоровья и работоспособности.

Ранее Мурашко выступил на заседании правления Союза женщин России. Прежде всего он отметил модернизацию первичного звена. Так, за последние несколько лет более шести тысяч объектов было отремонтировано или построено заново. Поставлено и беспрецедентно большое количество оборудования. Сейчас поликлиники справляются с колоссальной нагрузкой - в 2024 году диспансеризацию прошли более 100 миллионов человек. Это позволяет диагностировать на ранних стадиях различные заболевания. Особое внимание уделяют онкологии.