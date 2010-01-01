Проскурякова публично обратилась к Николаеву и не сдержала чувств

Сегодня, 17 января, отмечает день рождения популярный исполнитель, автор-песенник Игорь Николаев. У именинника юбилей - ему исполнилось 65 лет. По такому случаю одной из первых артиста поздравила молодая супруга, певица и актриса Юлия Проскурякова. Она обратилась к юбиляру в своем официальном телеграм-канале, при этом не сдержав самых теплых чувств.

"С Днем Рождения, Любимый!!! Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый. Я желаю тебе самое главное - Здоровья!!! Для всего остального у тебя есть Мы: твоя Семья, твоя Музыка, твои Друзья, твои Поклонники, Люди, которые очень тебя любят и ждут в каждом уголке земного шара. Радуй их, дари им все свое тепло и доброту. А мы тебя всегда поддержим!!! С Днем Рождения! Ура!!!" - написала Проскурякова.

Не просто так Юлия заговорила о здоровье Игоря Николаева. Некоторое время назад автор-песенник был госпитализирован с проблемами с сердцем. Ситуация была крайне серьезной, согласно некоторым данным, певцу диагностировали инфаркт. Николаев перенес оперативное вмешательство, прошел реабилитацию. Певец значительно похудел, стал внимательно следить за здоровьем.

Напомним, Юлия Проскурякова является третьей женой Игоря Николаева. Влюбленные оформили отношения в 2010 году. Пять лет спустя Юлия родила Игорю дочь Веронику.