Кремль не ждет изменения позиции США по украинскому конфликту

В Кремле не ждут изменения позиции США по украинскому конфликту, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, коренных изменений быть не может, поэтому предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно.

Также в Кремле отреагировали на необъявленный визит премьера Великобритании Кира Стармера в Киев, в рамках которого стороны планируют подписать договор о "столетнем партнерстве". Москве негативно относится к пункту договора Лондона и Киева, касающийся сотрудничества в Азовском море. Оно является внутренним для России.

Песков также отметил, что Великобритания является страной НАТО. Возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить.