Неизлечимо больной Брюс Уиллис вышел в свет

Брюс Уиллис впервые вышел в свет с тех пор, как ему диагностировали деменцию. Об этом в соцсетях рассказала его жена Эмма Хеминг Уиллис. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором запечатлена 69-летнего супруга, энергично пожимающего руку одному из спасателей, которые помогают тушить пожары в Калифорнии.

"Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс не упустил возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами: спасибо за вашу службу", - написала Эмма.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях голливудскому актеру. Они постарались поддержать Эмму и Брюса, который неизлечимо болен.

Отметим, что Уиллис ведет крайне закрытый образ жизни. Страдающий деменцией актер практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему все сложнее и сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно два года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает.