ВС России освободили несколько населенных пунктов в курском приграничье

В официальном телеграм-канале Минобороны России предоставило отчет о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курской области.

Так, группа войск "Север" освободила населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Кроме того, российская армия отразила контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, за счет которой украинские силы пытались остановить наступление наших войск и вырваться из зоны блокирования.

В результате противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции. В итоге освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км), сообщает ведомство.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар нанес вертолет Ми-28НМ. В результате были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.