Более 40 купелей оборудовали в Москве к Крещению

Безопасной толщины льда на это Крещение в Москве не будет, огорчили горожан в Гидрометцентре. Поэтому устраивать самостоятельные погружения в прорубь в ночь с субботы на воскресенье смертельно опасно. На большинстве водоемов в столице ледяной покров может не выдержать веса даже одного человека, не говоря уже о группе людей. Тем не менее возможность провести обряд у москвичей все же будет. Столичные власти совместно с сотрудниками МЧС организуют в городе 42 купели. Есть отдельно стоящие, как, например, в Измайловском парке. Но подавляющее большинство - в естественных водоемах.

Чтобы в Москве люди не выходили на лед, каждую точку для крещенских купаний специально оборудовали. Там, где позволяет глубина, подготовили своеобразные пристани: установили деревянный настил, покрыли нескользящим полотном или соломой и смонтировали лестницу к проруби. В тех местах, где до подходящей глубины придется идти с берега, проложили досчатые мостки. Они равномерно распределят нагрузку, и по тонкому льду идти будет безопасно.

"Обязательно должны быть места для переодевания, обогрева, места ожидания, если создаются какие-то очереди на проведение обряда", - отметил Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента по делам ГОЧСПБ города Москвы.

Спасатели готовы к любым нештатным ситуациям, которые могут возникнуть во время проведения обряда. Причем дежурить сотрудники МЧС будут не только в специально оборудованных для купания местах, но и там, где люди вопреки запретам все-таки могут полезть в воду. Тем, кто провалится в полынью вдали от берега, спасатели готовы прийти на помощь на катере на воздушной подушке. А патрулировать подобные несанкционированные для купания места будут с квадракоптеров.

Затянувшаяся оттепель не позволила окольцевать водоемы толстым слоем льда. Вот и на выходных традиционных крещенских морозов не предвидится.

"В этом году практически на всей европейской территории России морозов не будет. В Москве температура будет от 0 до - 3 градусов ночью. Днём от 0 до +2 градусов", - рассказал Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России.

Тем не менее окунаться в прорубь на Крещение спасатели советуют подготовленным людям. И даже им надо беречь себя от переохлаждения и раздеваться только непосредственно перед погружением. В остальных случаях МЧС и Служба спасения на водных объектах приложили все силы, чтобы праздник прошел действительно в торжественной атмосфере и оставил исключительно положительные эмоции.