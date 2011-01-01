Собянин: На востоке Москвы открылся новый футбольный манеж

Чтобы игра удалась, нужно слушать тренера и партнеров по команде. И прежде чем применить тактику на поле, все комбинации отрабатывают до автоматизма. За два месяца существования этот футбольный манеж имени космонавта Алексея Леонова в Новогиреево уже успел полюбиться местным жителям.

"У москвичей большой спрос на все спортивные и физкультурные площадки. Но особой популярностью пользуются крытые манежи и спорткомплексы в жилых районах. Их строит и город, и бизнес. В распоряжении любителей футбола четыре поля с искусственной травой размером 38х22 метра, на которых можно играть круглый год. В теплое время боковые стенки манежа будут открываться, чтобы заниматься на свежем воздухе. Играть в футбол здесь могут все желающие", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас здесь занимаются воспитанники футбольной академии ЦСКА.

Семен в футбол играет с 3 лет. И в свои 12 уже точно знает, что главное на поле и чем он хочет заниматься в жизни. Мечтает связать свою жизнь с большим футболом здесь каждый. Рады появлению нового современного манежа не только дети, но и родители.

Одного желания играть в футбол мало. Для высоких результатов нужны условия.

"Конечно, все мы были когда-то маленькими ребятишками, бегали, стесывали коленки об асфальт, но от этого мы не стали профессиональными футболистами. А у этих ребят, которые находятся за моей спиной, есть прекрасное будущее", - отметил Александр Грязнов, куратор-администратор детской юношеской футбольной академии ФК "ЦСКА".

Кроме современных полей, здесь есть удобные раздевалки и просторная парковка. Появился объект благодаря городской программе привлечения частных инвестиций.

С 2011 года на средства инвесторов в Москве возвели больше 160 объектов. Футбол - один из самых популярных видов спорта в столице. Регулярно им занимаются около 350 тысяч человек.