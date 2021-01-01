Назван новый директор Пушкинского музея

Министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении нового директора Пушкинского музея. Руководителем стала Ольга Галактионова, которая с 2021 года возглавляла государственный музейно-выставочный центр "РОС ИЗО".

Под ее руководством было создано несколько крупных выставочных проектов - "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР".

Кроме того, "РОС ИЗО" проводил активную работу в новых регионах. В городе Шахтерске, это ДНР, открылись детские центры и Музей кино.

С марта 2023 года Пушкинский музей возглавляла Елизавета Лихачева. О своей отставке она сообщила накануне вечером.