МТЮЗ представил спектакль по лучшему произведению Стругацких

Сюрреализм. Фантасмагория. Антиутопия. Это произведение знаменитых братьев Стругацких, написанное в конце шестидесятых годов прошлого века, - одно из самых загадочных. Его сравнивали с "Замком" Кафки. А сами писатели считали его лучшим в своем творчестве.

"Улитка" мне кажется наиболее сложной. И именно поэтому наиболее прекрасной, потому что она не несет какой-то очень внятной морали, а создает очень сложный мир, в котором интересно разбираться", - отметил режиссер Петр Шерешевский.

У Стругацких в "Улитке" две части. И, собственно, два мира, два образа жизни. "Лес" - дикий, пугающий, населенный странными, безвольными аборигенами. Мир русалок, прыгающих деревьев и жутких болот. И "Управление" - по делам Леса. Имитирующее непрестанную бурную деятельность. И два героя. Кандид, вертолет которого разбился в Лесу, стремится выбраться оттуда. А филолог Перец из Управления, наоборот, мечтает в Лес попасть.

Это сложносочиненный и весьма технологичный спектакль. Когда в театре - и онлайн-кино, и анимация. Зрители смотрят то на сцену, то на экраны. На которых постоянно - макропланы. А новые вселенные рождаются из подручных средств - это и спички, и простыня, и пишущая машинка, и стеклянная банка, как было при создании жителей без лица в Мертвой деревне.

Покажут на экранах даже зрительный зал. Актерам приходится и снимать друг друга, и играть. Еще и на камеру. И не бояться крупных планов.

В спектакле много энергетически заряженных сцен. Много движения и музыки. Порой весьма неожиданной - от рэпа и оперы до вальсов из известных кинофильмов и советских песен.

"Улитка на склоне" длится почти четыре часа, и это действительно полное погружение в иную, фантастическую реальность. А кроме того, по замыслу режиссера, это еще и постановка-конструктор. В ней два разных состава актеров. А значит, шанс для зрителя возвращаться снова и снова. И каждый раз видеть совсем другой спектакль.