Горящие обломки над островами Атлантики: Starship снова не взлетел

И ведь как хорошо все начиналось! Миллионы зрителей по всему миру пристально следили за интернет-трансляцией с космодрома Бока-Чика в штате Техас. Этот тестовый запуск для космического корабля SpaceX стал уже седьмым по счету. В 17:37 по местному времени гигантская ракета взмывает в небо. Под звуки всеобщего ликования от нее отделяется многоразовый ускоритель. Потом он благополучно возвращается на Землю, новость тут же облетает соцсети. И на сегодня это – единственный повод для гордости компании Илона Маска. Ведь уже через восемь с половиной минут все пошло не по плану.

"Мы действительно потеряли связь с кораблем. У нас была проблема с этой верхней ступенью. Мы как раз подходили к концу загрузки корабля, когда из строя вышла пара двигателей, мы увидели, что они отказывают. Мы предполагаем, что корабль потерян", - сообщил Дэн Хоут, директор по коммуникациям компании SpaceX.

И это, пожалуй, самая мягкая формулировка. Десяткам самолетов пришлось буквально уворачиваться от обломков, которые неконтролируемо летели с огромной скоростью.

Starship - самый большой и мощный космический корабль в истории. Его расчетная грузоподъемность - 150 тонн. И для атмосферы нашей планеты это скорее плохо, чем хорошо, предупреждают ученные. При запуске гиганта страдает верхний слой атмосферы нашей планеты – ионосфера. Она отражает или пропускает в частности спутниковые волны или вредное космическое излучение.

Из семи тестовых запусков Starship (на прошлом, кстати, присутствовал Дональд Трамп) лишь четыре завершились успешно. Предварительная причина этой аварии уже установлена: "По предварительным данным, у нас была утечка кислорода или топлива. Инженеры проводят двойные проверки на предмет утечек, а также добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Отмена следующего запуска Starship из-за аварии маловероятна".

Планы у владельца SpaceX - миллиардера Илона Маска - амбициозные. Его корабли не только будут бороздить космическое пространство, но и помогут человечеству колонизировать Луну и Марс. Если, конечно, когда-нибудь долетят.