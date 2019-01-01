"У одной за столом бокал вина, у другого - таблетки": Альтов высказался о браке Петросяна и Брухуновой

Новость о том, что Евгений Петросян разводится с четвертой женой Еленой Степаненко после более чем 30 лет брака, стала сенсацией несколько лет назад. Оказалось, юморист увлекся своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. В 2019 году влюбленные оформили отношения. Сейчас пара воспитывает сына Вагана и дочь Матильду.

Тем не менее, в Сети до сих пор бурно обсуждают пятый союз артиста. Многие интернет-пользователи попросту не верят в искренность чувств Брухуновой, которая на 44 года моложе Петросяна. В кулуарах говорят, что этот брак не приняли и некоторые коллеги юмориста.

"Как говорится, так ему и надо. Я понимаю, в начальный период эти люди интересны друг другу, но потом в силу физиологических причин у одной за столом бокал хорошего вина, а у другого — таблетки и капли", - категорично заявил сатирик Семен Альтов.

Впрочем, он сразу оговорился, что это было шутка. На самом деле, по словам артиста, комментирующего брак Петросяна и Брухуновой, се индивидуально, "никаких правил нет, никаких никому советов давать нельзя" и привел в качестве примера актера Чарли Чаплина, который с молодой женой хорошо жил долгие годы, сообщает NEWS.ru.

Ранее в интервью сам Евгений Петросян говорил, что души не чает в молодой супруге и наследниках. "У нас полное взаимопонимание. Я счастлив, что у меня такие прекрасные дети... Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда", - заявил артист. При этом юморист мечтает вырастить детей и надеется выжить, хотя за здоровьем специально не смотрит, но регулярно тренируется.