Дерзкое ограбление депозитария в Сочи обрастает подробностями

Сотрудники сочинского многофункционального депозитарного центра дверь не открывают и на телефонные звонки не отвечают. Лишь изредко выходит охранник, проверяет у собравшихся документы и пропускает по одному.

Депозитарий обнесли. Вычистили почти каждую ячейку. Как правило, в сейфы на хранение люди кладут деньги за купленную недвижимость. Там они находятся, пока оформляются документы. Но были и те, кто пользовался услугами компании более года. Это не банк. А именно депозитарий. Клиентов привлекал полным спектром услуг: помогали и сделку провести, и обещали деньги сохранить.

Деньги кладутся в ячейку депозитария без присутствия сотрудников учреждения. Поэтому весь ущерб - со слов пострадавших. Клиенты в общей сложности заявили о пропаже 168 миллионов рублей.

"В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По правилам депозитария, ячейка запирается на два ключа. Один - у клиента. Один остается в центре. Задержан исполнительный директор организации. В лесу нашли шестьсот тысяч долларов. А это чуть более трети от заявленного ущерба. Подозреваемый в преступлении сознался, но подробностей в полиции пока не раскрывают. В том числе - где остальные деньги. И вообще - вернут ли награбленное жертвам.