Пашинян объяснился перед Путиным за желание присоединиться к ЕС

Никол Пашинян и Владимир Путин в пятницу провели переговоры. Премьер-министр Армении сам позвонил российскому лидеру.

Как рассказали в Кремле, одной из тем стало желание Армении вступить в ЕС. Ранее правительство республики поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения к Евросоюзу.

"Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - говорится в сообщении Кремля.

Также обсуждались вопросы взаимодействия Армении и ЕАЭС, прежде всего в сфере энергетики. Стороны констатировали "весомые практические выгоды от совместной работы".