Леонтьева и его подельника заставили вернуть Долиной 69 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле обязал двух фигурантов по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной вернуть артистке 69 миллионов рублей Речь идет о Дмитрии Леонтьеве и Андрее Основе.

Всего в афере участвовали девять человек. Но основные функции выполняли именно Леонтьев и Основа. Они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы. Позже именно они обналичили часть средств — свой "гонорар", сообщает телеграм-канал SHOT.

Всего по делу может всплыть более 40 подозреваемых. Все это — подставные лица, которым переводилось от двух до трех миллионов рублей из похищенных денег (всего 120 миллионов). Предполагается, что люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Скорее всего, они сами не подозревают, что стали соучастниками, отмечает телеграм-канал Mash.

Напомним, летом прошлого года Лариса Долина оказалась в центре скандала. В результате хитроумной аферы прославленная артистка лишилась квартиры в центре Москвы и сотни миллионов рублей.