Россия и Иран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Ирана. Утром в пятницу Масуд Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом.

Приветствуя высокого гостя, российский лидер подчеркнул: нынешняя встреча имеет особое значение. Как сообщили в Кремле, президенты намерены обсудить наиболее актуальные вопросы внешней политики, иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке. Но главным итогом визита должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он заменит действующий между нашими странами документ о принципах сотрудничества и выведет отношения Москвы и Тегерана на новый уровень.