Новое общественное пространство появится в Парке Горького

В Парке Горького появится новое общественное пространство. Там оборудуют зоны общепита и зал для проведения мероприятий и кинопоказов, на крышу которого можно будет выходить.

Объект возведут на месте здания дирекции парка, которое сейчас сносят. Оно было построено в 1930-е годы, в 1942-м в него попала авиабомба. В постсоветское время его отреставрировали для штаб квартиры музея "Гараж". Но в последнее время здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Из за трещин в несущих конструкциях стены были постоянно влажными, гнили деревянные перекрытия, разрушались колонны.

Возводить новый павильон на Пушкинской набережной будут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации Парка Горького.