Многоженец Сухов ответил на обвинения бывшей жены в насилии

Недавно на одном из телевизионных шоу появилась некая Юлия Дубилина, которая назвала себя бывшей избранницей Ивана Сухова, москвича-многоженца, живущего с тремя супругами и 14 отпрысками в обычной "трешке". Женщина сообщила, что мужчина настоящий тиран: якобы он постоянно манипулировал, оказывал давление, а детей будто бы еще и бил, причем так все выкручивал, будто сами наследники в этом и виноваты.

Иван Сухов отреагировал на поднявшуюся шумиху. Он не стал негативно высказываться в адрес бывшей возлюбленной, лишь отметил:

"Я уважаю Юлию и ее выбор. Она — мама моего ребенка, и я благодарен ей за него, плачу алименты. Не знаю, почему меня продолжают обвинять. Ведь была проведена проверка компетентными органами — ввиду отсутствия состава преступления она завершилась ничем".

При этом Сухов не стал скрывать, что ему неприятны критика и ложь, муссирующиеся вокруг его имени. Кроме того, мужчина объявил, что в скором времени его большое семейство переедет в жилье побольше.

"Я строю дом, надеюсь, мы скоро туда переедем нашей дружной и большой семьей. Свой дом на земле — это то, что я всегда хотел. У детей будут более просторные комнаты, даже отдельная учебная комната, со всем необходимым. Они у меня находятся на семейном обучении. Мы живем в достатке, не нуждаемся. А также наше государство делает все, чтобы растить много детей было в радость. Оно оказывает такую финансовую и социальную поддержку, которой нет ни в одной стране мира", - сообщил Сухов Starhit.