Эффективность и комфорт: в России разработали инновационные вакцины

Установившаяся, к неудовольствию многих, сырая промозглая так называемая европейская зима в центральной части России привела к резкому росту заболевших гриппом и разными респираторными вирусными инфекциями. А все потому, что прививаться надо, говорят врачи, и, собственно, они правы. Причем, совсем близко то время, когда прививаться можно и нужно будет от аллергий, диабета и даже рака.

Можно есть все, что хочешь, и при этом не полнеть. По крайней мере, такой результат обещают разработчики вакцины, блокирующей накопление жира. Ее пытаются создать на основе бактерии, которую в свое время выделили из коровьего навоза. Скоро обещают начать испытания на людях. Философская сторона вопроса, а конкретнее необходимость самодисциплины и неэтичность чревоугодия, разработчиков не волнует. Как и потребителей другого популярного лекарства – Оземпик, побочный эффект которого – сытость. Большинство покупателей сильно подорожавшего из-за дефицита препарата вряд ли вспомнят, что разрабатывали его вообще-то для лечения диабета второго типа. При этом эксперты не видят будущего у вакцин, которые бы искусственно ограничивали аппетит или позволяли есть что угодно.

"Мы в эту свою топку бросаем, и ведь это еще надо сбалансировать. Если будем бросать один углевод, у нас диабет разовьется. Если будем бросать один жир, то ничего не получится. Если мы будем есть одну траву, у нас не будет органического белка, потому что мы хищники, у нас не будет строительного материала. Поэтому создать вакцину против того, чтобы хотелось есть – это значит убить себя", - рассказал Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской Академии Образования.

При всей неоднозначности таких препаратов, есть от них и очевидная польза. Многие кардиологи признают, что блокирующие аппетит лекарства опосредованно помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Человек худеет, снижается нагрузка на сердце. Впрочем, вакцины для похудения – далеко не самое главное направление в работе ученых и медиков. Основные усилия специалистов во всем мире направлены на разработку препаратов для профилактики и лечения наиболее опасных заболеваний: ВИЧ, гепатита, диабета и, пожалуй, в первую очередь, онкологических заболеваний. Россия здесь часто опережает западных коллег. Впрочем, сами медики заявляют, что, в отличие от других сфер, у них нет негласных международных соревнований. Основная цель – качество конечного продукта.

"Мы в 25-м году уже должны вводить в клиническую апробацию нашу технологию. Соответственно, для препаратов это уже практически готово. У нас проведены клинические исследования, у нас проведено подтверждение эффективности. Сделаны регламентные работы. Технология находится на стадии промышленного внедрения, чтобы переходить в клиническую практику. Ожидаем мы такое развертывание в конце 25-го - начале 26-го года. По крайней мере, такая программа перед нами поставлена Минздравом", - сообщил Вячеслав Косоруков, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Речь о вакцине на основе мРНК. Если объяснять принцип действия максимально простым языком, у заболевшего человека берут мутировавшую клетку, для которой на генном уровне находят противоядие. Его вводят пациенту, в результате чего раковые клетки в организме погибают, здоровые остаются целыми, а также может вырабатываться иммунитет. Это значит, что специалисты по сути будут создавать индивидуальную вакцину под каждого человека на генетическом уровне. Специалисты говорят, что еще десять лет назад такое звучало как фантастика. И по некоторым данным, препарат показывает результат даже на четвертой стадии заболевания.

"Каждая опухоль уникальна по своим свойствам. Именно поэтому переход к персонализированным вакцинам – он наиболее эффективен в терапии, потому что объять необъятное невозможно. А универсальные вещи, которые пробуют последние 20 лет, какие-то вакцины, стандартные – они малоэффективны, потому что эти маркеры малоимуногенны, поэтому не приводят к значимой защите", - пояснил Вячеслав Косоруков.

Персонализированные вакцины, как и любая новая разработка, стоят исключительно дорого. Впрочем, как считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, государство готово к таким расходам.

"За это будет платить государство. Должно платить государство. Потому что оно в любом случае выиграет. Оно сохранит жизни и эти жизни дадут ему экономику, развитие и прочее. Я уж не говорю о вульгарно-гуманном, что любая жизнь важна. Мы сейчас при орфанных заболеваниях покупаем препараты за десятки миллионов, чтобы одному ребенку ввести, и мы идем на это, потому что всегда что появляется новое – оно дорого стоит", - отметил Геннадий Онищенко.

Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой назвал будущую российскую вакцину от рака настоящим прорывом. Президенту доложили и о достижениях и по другим направлениям. Например, сейчас наши специалисты заняты испытаниями абсолютно инновационного препарата – комбинантной аллерговакцины, разработанной Институтом иммунологии. Препарат содержит два белковых фрагмента антигена пыльцы берёзы и перекрёстных пищевых антигенов с косточками фруктов.

Когда речь заходит о вирусах и болезнях, большинство людей опасаются онкологии и ВИЧ. Даже ковид уже стал немного забываться. В том числе и благодаря четырем российским вакцинам. Но тот же грипп никуда не делся, а его осложнения иногда могут быть опасны для жизни. Поэтому и важно постоянно работать над препаратами, которые защищают от привычных болезней.

"В нашем портфеле есть такие совершенно инновационные разработки. Приведу два примера: четырехвалентная вакцина от гриппа. Данная вакцина соответствует всем так называемым золотым стандартам ВОЗ. В ней есть 4 штамма вируса гриппа. Еще одна интересная вакцина - это трехвалентная вакцина ммр вакцина от кори, краснухи и паротита, которая реализуется с помощью всего одной инъекции. И такое введение одной дозы способно минимизировать побочные эффекты, повысить клиническую эффективность, ребеночек и родители меньше травмируются при введении таких форм", - рассказал Игорь Никитин, д.м.н., советник по науке фармацевтического холдинга Госкорпорации Ростех.

Новое время диктует и новые правила игры. Если раньше вакцины считались серьезным ударом по организму, иногда после прививки даже давали несколько выходных на работе, то теперь тренд не только на эффективность, но и на комфорт.

"Если говорить простым языком, мы должны работать над созданием таких лекарственных форм, которые бы применением одной инъекции защищало бы сразу от нескольких инфекций, если мы говорим о многокомпонентном препарате, либо сразу от нескольких серологических и иммунологических типов одной инфекции. Тогда мы говорим о так называемой поливалентной вакцине", - отметил Игорь Никитин.

Медики и ученые при этом напоминают, что чудес не бывает. И вряд ли в ближайшие годы появится вакцина от всех видов рака или универсальное лекарство от большинства болезней. Что, впрочем, не мешает любому человеку внести вклад в свое личное здоровье.

"Самая яркая и известная штука – это бросать курить. Одна из самых популярных причин появления рака горла, рака желудка, ЖКТ соответственно и рака легкого – это курение. А в остальном – жить здоровой жизнью эффективной", - сказал Вячеслав Косоруков.

Элементарная, но при этом вполне рабочая схема. А если усилить ее современными вакцинами, есть все шансы не только продлить нашу жизнь, но и сделать ее комфортнее.