В России заговорили о 4-дневной рабочей неделе: доводы "за" и "против"

После фактически полутора недель новогодних каникул в России снова заговорили о необходимости сократить рабочую неделю. И ведь что интересно - одна половина населения бегает с радостными криками о том, что действительно надо работать дня четыре в неделю, этого и так хватает. А вторая половина с ужасом в глазах вопрошает, о каком сокращении рабочей недели может идти речь, если у нас в принципе работать некому, вакансий куда больше, чем желающих их занять.

Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, так считают в Госдуме. Идея не нова, но сразу после затяжных новогодних каникул даже намёки о дополнительном выходном, закреплённым законодательно - как бальзам на душу. Да и помечтать никогда не вредно. Что если правда все мы станем работать меньше.

"Я бы тоже с удовольствием работала 4 дня, потому что высвобождается целый день. Когда ты можешь сделать какие-то домашние дела, семейные дела", - говорит Диана Петрова, делопроизводитель.

И с такой позицией согласится немало сотрудников - хоть в офисе, хоть на производстве. Ведь при сокращённой рабочей неделе проще найти баланс между работой и личной жизнью. Свободное время можно потратить на семью, хобби или своё здоровье. К примеру, многие женщины - ещё и мамы, и когда им успеть и приготовить, и постирать, и помочь ребенку с уроками, и отдохнуть? Но самый главный вопрос всё-таки финансовый - сколько за 4 рабочих дня будут платить?

"Если зарплата остается та же, то соответственно это хороший вариант, с одной стороны. Но с другой стороны, тот объем работы, который мы делаем за 5 дней, его фактически нужно сделать за 4 дня", - отметила Наталья Дмитрук, менеджер по документообороту.

Очевидно, о нуждах людей знают и в комитете Госдумы по труду. И при этом там считают важным поддерживать дискуссию о сокращении рабочей недели.

"Мы не должны ущемлять. Мы не должны допускать ситуации, когда люди будут меньше зарабатывать. Наоборот, пусть больше зарабатывают, пусть производительность труда увеличивается, но всё это должно делаться за счет использования новых технологий, роботизации. Сегодня некоторые работники, они работают из дома, и это уже стало привычной практикой", - отметил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Если обратиться к истории, можно увидеть, что количество рабочего времени постепенно сокращается. До революции на предприятиях трудились по 12 часов, а на некоторых и по 13, 14 или даже 16 часов в день. Чуть позже обязательную норму снизили до 11,5 часов для мужчин и 10 часов для женщин - и это в шестидневке. Пятидневку ввели в Советском Союзе в 1967 году.

"Раньше люди работали 6 дней в неделю. У них был один выходной день. Все переходы. Даже мировые переходы на пятидневку - они связаны с тем, что было очень много изменений, технологических изменений", - пояснила Зулия Лоикова, независимый HR эксперт.

Но готова ли наша страна прямо сейчас к введению четырёхдневки? Роботы и искусственный интеллект повсеместно у нас так и не внедрены. Вкалывают люди. И людей не хватает. Безработица рекордно низкая - менее 2,5 процента. Спросить любого руководителя предприятия - в стране дефицит кадров, а многим кандидатам ещё подавай удалёнку.

"Пандемия в какой-то степени повлияла, видимо, расслабила людей, четырёхдневная рабочая неделя - она расслабит ещё больше. И просто некому будет работать, и страна получит ещё больше условных иждивенцев. Четырехдневная рабочая неделя приведет к упадку экономики", - рассказал Иван Лебедев, руководитель компании по производству газоаналитического оборудования.

Представителям реального сектора четырёхдневка снится в кошмарах. Экономику в условиях санкций нужно развивать. К примеру, оборонные предприятия сейчас работают в три смены - люди там получать стали больше, но и у станков они перерабатывают. То есть по факту многие сейчас на шестидневке, а бизнес готов им за это дополнительно платить.

Да и немало тех, кто в свои выходные подрабатывает в другой сфере, например, курьером или в такси. "Зачастую в России люди перерабатывают, не будет ни для кого это секретом. За последний год мы увидели ещё новую тенденцию на рынке труда, это то, что люди, работая на основной работе, начали брать подработки", - говорит Зулия Лоикова.

Эксперты обращают внимание и на то, что, например, врачам, в частности, хирургам перевод на четырехдневку противопоказан. Кто в дополнительный выходной будет делать пациентам операции? И таких важных профессий множество. По сути, все, кто мог перейти на удалёнку и сокращенную рабочую неделю, уже это сделали без какого-то дополнительного допинга со стороны законодателей. И нужно ли спешить и склонять к всеобщему переходу на четырёхдневку?

"На производстве и в сфере работы с клиентами терять один рабочий день - это работать себе в убыток. Если будет искусственный интеллект, который станет решать множество наших вопросов уже на практике прямо сейчас, то через какое-то время можно будет рассматривать вариант и с 4-дневной неделей. Но сейчас этого нет. Пока люди над искусственным интеллектом превалируют", - отметила Ксения Жарова, руководитель отдела продаж.

В других странах мира тоже есть попытки внедрить 4-дневную рабочую неделю. И, как правило, это происходит в странах с высокой роботизацией. По данным международной федерации робототехники, лидером в мире является Южная Корея. Там на 10 тысяч сотрудников приходится около тысячи роботов. В Германии и Японии около 400. А в России на 10 тысяч рабочих - около 20 промышленных роботов. Президентом поставлена задача не отстать, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по роботизации производства. В Японии четырёхдневку введут уже в этом году в Токио. Мера коснется 170 тысяч сотрудников и в первую очередь направлена на повышение рождаемости. То есть в дополнительном выходном есть как минимум демографические плюсы.

Впрочем, один из главных стимулов рождаемости - это рост доходов населения и уровня благосостояния семей. И даже с учетом всей господдержки работать для этого во все времена нужно больше.