"Такую глупость сотворила!": известная актриса бросила мужа ради Мартиросяна

Татьяна Васильева считается одной из ведущих отечественных актрис. Однако она успевает не только сниматься в кино и играть в театре, но и сниматься в различных телевизионных шоу, в которых обстоятельно рассказывает о личной жизни. При этом актриса не скрывает, что на эти программы ходит за деньги.

За спиной известной артистки два брака. Первым ее мужем является сокурсник Анатолий Васильев. Он был любимцем дам, однако свое сердце в итоге отдал Татьяне, которая годами его безответно любила. Они прожили вместе 13 лет. В этом браке родился сын Филипп, который пошел по стопам родителей и тоже стал актером.

Однако встретив Георгия Мартиросяна, Татьяна Васильева буквально потеряла голову. Актриса настолько увлеклась этой связью, что пошла на крайние меры: призналась мужу в измене и оформила развод. Едва получив документ о расторжении брака, Васильева снова пошла под венец. Татьяна родила от него дочь. Однако с Георгием Мартиросяном актриса в итоге рассталась. Она не смогла смириться с неверностью мужа.

"Такую глупость сотворила! Мартиросян меня свел с ума! А оказался хорош только внешне. С Толей можно было в любви и согласии дотянуть до конца дней своих. Надо было бороться за семью! А я, дурочка, ее разрушила..." - сожалеет Татьяна Васильева в беседе с "Миром новостей".