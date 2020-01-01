Имперские замашки Трампа вызвали недоумение на Западе

Ещё буквально три дня - и у США наконец появится функционирующий президент. 20 января в Вашингтоне пройдёт инаугурация Дональда Трампа, победившего скорее вопреки и ко всеобщему ужасу, особенно в Европе и среди либерально настроенных демократов-американцев. Ужас и неприятие 47-го президента США настолько велики, что Агентство национальной безопасности даже не исключает убийство Трампа во время церемонии инаугурации. Впрочем, миллионы проголосовавших за республиканца уверены, что их кандидат не только благополучно вступит в должность, но и наконец сделает Америку великой. Контуры этой великости, точнее сказать, имперские замашки Трампа за последние пару недель были очерчены окончательно, хотя, конечно, миллиардер ещё может всех удивить.

Инаугурацию 47-го президента США уже называют самым дорогим и масштабным, а также самым опасным шоу за всю историю Америки. Излишества и роскошества мероприятия проспонсировали буквально все технологические гиганты – они впервые скинулись аж по миллиону долларов, а "Гугл" даже публично пообещал транслировать инаугурацию в YouTube, хотя в 2021 году Трампа – как главного экстремиста США – с позором выкинули с платформы, заморозив его аккаунт.

"Реальность такова, что все обеспокоены, какую стратегию Трамп выберет в вопросах тарифов, они обеспокоены будущим", - говорит Ро Кханна, конгрессмен-демократ.

Так вот, чтобы оставаться на плаву или хотя бы на свободе – например, миллиардеру Цукербергу Трамп обещал пожизненное заключение - все главы IT-гигантов вместе с оброком принесли и клятву отменить цензуру и восстановить право на свободу слова – как минимум лично для Трампа. Кстати, за это во время инаугурации они смогут сидеть на местах в первом ряду. Ну а чтобы церемонию не омрачили рядовые сумасшедшие, в Вашингтоне уже введены повышенные меры безопасности. Патрули в постоянном режиме находится не только на земле, но и на воде, и в воздухе. Ну и каждый шаг 47-го президента уже прописан в сценарии и отрепетирован специальными агентами. Однажды допустив покушение на Трампа, они теперь изо всех сил демонстрируют, что всё-таки на что-то годятся.

Беспрецедентным называют и список гостей, приглашённых лично Трампом. По мнению критиков, 47-ой президент переборщил с правыми политикам – чего стоит лидер британской оппозиции Найджел Фарадж и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

Ну а самым неожиданным приглашённым называют Си Цзиньпина. Правда, по слухам, лидер Китая вместо себя пришлёт "высокопоставленных представителей". И это неудивительно, потому что, если верить словам Трампа, то он намерен вывести экономическую войну с Китаем на новый уровень – и ради победы готов купить или даже завоевать Гренландию, снести границу с Канадой и вернуть под контроль США Панамский канал.

То есть мнение Датского королевства Трампа принципиально не интересует, так же, как и Британского. Границу США с Канадой 47-й президент вообще считает искусственно созданной, и не важно, что Канада – член Содружества, в которое входят почти все бывшие колонии Великобритании. Ну а сделку по Панамскому каналу, который Америка отдала всего за 1 доллар, Трамп и вовсе называет незаконной и совершённой президентом Картером по большой глупости. В общем, шокированные заявлениями Трампа и западные политики, и западная пресса теперь пытаются донести до него, что присоединять территории к Америке нельзя - хотя бы потому, что тогда уже не спросишь у России – чей Крым, а у Китая – чей Тайвань?

Казалось, план Трампа был простым и гениальным - догнать и перегнать Россию и Китай в арктических проектах и вернуть Панамский канал, чтобы на нём зарабатывать. А на деле получилось так, что он обнулил всю западную геополитику, поставив членов НАТО в неудобное и даже глупое положение. Например, наивная премьер-министр Дании Метте Фредериксен в минувшую среду в телефонном разговоре с Трампом даже попыталась убедить его, что Дания и сама может обеспечить безопасность Гренландии. И между делом предложила сосредоточиться на Украине, Ближнем Востоке и Китае. На этой неделе критиковал Трампа и Джо Байден, в своём заключительном обращении к нации он даже призвал американцев быть бдительными.

Ну а свою работу Байден, естественно, хвалил. Поэтому его отчёт больше напоминал пересказ прекрасных снов, в которые 46-й президент часто погружался даже на официальных мероприятиях. Например, по версии Байдена, это именно он ХАМАС с Израилем примирил и НАТО укрепил, и Украине свободу подарил, и Китай обогнал. А в самой Америке запустил новую эру возможностей.

"Не важно, что сказал Байден. Американский народ и так знает всё о его наследии. Открытая граница и катастрофа с мигрантами, которая будет продолжаться годами. Стремительно растущая стоимость жизни. Средняя американская семья тратит в год на 13 тысяч долларов больше, чем раньше. Просто, чтобы выжить. Слабость на мировой арене и ужасная внешняя политика по всем направлениям", - отметил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США.

Спасать Америку от наследия Байдена новая администрация Трампа планирует с первых же дней. Претенденты на высокие должности на этой неделе как раз проходят собеседования в конгрессе. По давней американской традиции, кандидатов допрашивают с таким пристрастием, будто они не будущие руководители государственных ведомств, а преступники-рецидивисты.

Питу Хегсету – ветерану Ирака и Афганистана, кандидату на пост министра обороны, пришлось отчитаться и о своих татуировках, и о бывших жёнах и любовницах, и даже пообещать не пить на рабочем месте.

С кандидатом на пост госсекретаря США беседа строилась совершенно в другом ключе. Марко Рубио - яркий пример воплощения "американской мечты", сын бедных кубинских эмигрантов сумел не просто выбиться в люди, но и стать сенаторам. Так что на Капитолийском холме его знают хорошо, поэтому, можно сказать, что допрос прошёл в дружественной атмосфере. И он, скорее всего, без проблем будет утверждён на должность госсекретаря. А вот Пэм Бонди законотворцы пытали с особой жестокостью. Она претендует на пост генерального прокурора США, и у противников Трампа к ней было особенно много вопросов, прежде всего, потому, что экс-генпрокурор штата Флорида ещё была и личным адвокатом Трампа. Сенаторы уверены, что в сложный момент "блондинка Пэм" перепутает обязанности прокурора и адвоката.

А ведь прокурорам в Америке действительно живётся не сладко, особенно с такой персоной, как Трамп. Буквально 14 января Минюст США подтвердил, что у спецпрокурора Джека Смита, который внезапно уволился несколько дней назад, было достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора Трампу по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. То есть лишь благодаря чуду и конституции, запрещающей судебное преследование действующих президентов, Дональд Трамп 20 января положит руку на Библию, а не пойдёт в наручниках в тюрьму.