За последнюю неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами. В результате уничтожены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. Также поражены цеха сборки, места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Войска группы "Север" успешно справились с поставленными задачами и освободили населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое в Курской области. В свою очередь группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Калиново Харьковской Области и Терны ДНР. А "Южная" группа взяла под контроль населенный пункт Янтарное, который также расположен в ДНР. Войска группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка ДНР. Кроме того, благодаря стараниям военных из группы "Восток" теперь контролируется Россией населенный пункт Нескучное ДНР. Получается, за прошедшие шесть дней оказались освобождены порядка 12 селений.

Группировка "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.