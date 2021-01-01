Путин заявил о новых проектах в сфере энергетики с Ираном

Россия и Иран продолжают работать по крупным проектам, включая проекты в области атомной энергетики. Москва и Тегеран могут запустить и новые совместные энергетические проекты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин убежден, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который будет подписан 17 января, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей Москвы и Тегерана. При этом российский лидер считает и уже набранный темп вполне приемлемым. Президент напомнил, что за 10 месяцев 2024 года товарооборот вырос на 15,5%.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что на сегодняшней встрече могут быть финализированы договоренности по строительству новых блоков АЭС "Бушер". Президент Ирана подчеркнул: он приложил максимум усилий, чтобы устранить все проблемы, которые существуют на иранской стороне до сегодняшнего дня, передает ТАСС.

Долг Ирана перед Россией, связанный со строительством АЭС, на середину 2021 года составлял около 500 миллионов долларов. Весной 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что долг сокращен.