Путин провел переговоры с Пезешкианом. Главное

Москва и Тегеран выводят свои отношения на новый уровень. Владимир Путин провел сегодня в Кремле переговоры и с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Их главным итогом стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.

Масуд Пезешкиан в Москве - впервые. С официальным визитом, который, согласно церемониалу, начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

С Владимиром Путиным он уже дважды встречался и регулярно общается по телефону. Президентом Ирана высокий гость был избран всего полгода назад, после гибели в авиакатастрофе его предшественника Эбрахима Раиси. Исламская республика исторически - стратегический партнер России. Товарооборот между двумя странами в 2024-м достиг 4 млрд долларов. Буквально накануне нового года Иран получил статус государства наблюдатели при ЕврАзЭС, что способствует интенсификации двусторонней торговли.

"Считаю набранный темп приемлемым. За неполный год, за 10 месяцев на 15% вырос наш товарооборот", - отметил Путин. "Я бы хотел выразить благодарность за то, что сегодня вы нашли время для нашей встречи. Перед визитом я поговорил с верховным руководителем Исламской республики, и в этом разговоре он подчеркнул важность развития всесторонних отношений с Российской Федерацией", - сказал Масуд Пезешкиан.

Основная цель встречи на высшем уровне - заключение соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, имеющем фундаментальное значение. С 2001-го действовал его устаревший вариант. Составить новый договор власти России и Ирана впервые выразили намерение ещё в 2022-м. Но стремительно развивающиеся события на геополитической карте мира не позволяли согласовать основной текст документа.

Ещё до визита Масуда Пезешкиана в Москву в российском МИДе обозначили – новый межгосударственный договор не направлен против какой-либо другой страны. Расширение возможностей Москвы и Тегерана в экономике, в решении социальных вопросов и в укреплении обороноспособности государств –– вот ключевая цель документа. В нём 47 статей. Действовать соглашение будет 20 лет. Это не просто политический документ - дорожная карта на будущее.

Документ охватывает все сферы двусторонних отношений. Торговля и инвестиции - его важнейшая часть. Российские инженеры помогают строить второй и третий блоки Бушерской атомной электростанции. Первый блок, введенный в эксплуатацию 10 лет назад, построили тоже благодаря помощи России.

Важнейший и для Тегерана, и для Москвы международный проект - развитие транспортного коридора "Север - Юг". Он обеспечит перевозку грузов от Балтийского моря до южных иранских портов, в том числе по железной дороге. Большие перспективы –– в сфере науки и образования: в российских вузах обучаются 9 тысяч иранских студентов. Опрос показал - 94% жителей Исламской республики считают Россию привлекательным туристическим направлением.

Конечно, поездка в Москву вызовет раздражение на Западе, в первую очередь, в Соединённых Штатах. Пезешкиан приехал в Россию всего за три дня до инаугурации Дональда Трампа. Новоизбранный американский лидер заявлял о готовности вести войну с Ираном и наносить удары по ядерным объектам республики. Эти слова не могут не повлиять самым отрицательным образом на взаимоотношения США и Ирана.