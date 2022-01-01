Администрация Байдена втайне инвестировала в производство дронов на Украине

Вашингтон вложил большие средства в производство беспилотников на Украине. Благодаря инвестициям администрации Байдена, Киев смог расширить производство дронов. Кроме того, США помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и "революционные методы ведения войн", пишет газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

По данным издания, в конце сентября 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку производства БПЛА. Об этой помощи публично не сообщалось. Она подразумевала, в частности, финансирование украинских производителей дронов и помощь с закупкой деталей. Также на Украину отправлялись сотрудники американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

В администрации Байдена сообщили, что Вашингтон начал помогать Киеву в этой области осенью 2022 года, после первого провального контрнаступления ВСУ. Отмечалось, что тогда ограничения обычных возможностей Украины стали очевидны. Инвестиции продолжились, когда и второе контрнаступление украинских войск завершилось провалом.