"Молдовагаз" признал огромный долг перед "Газпромом"

"Молдовагаз" признал исторический долг перед "Газпромом", которому принадлежит контрольный пакет акций компании. Как заявил глава акционерного общества Вадим Чебан, размер задолженности составляет 709 миллионов долларов.

По словам Чебана, у российского газового концерна есть решение Московского коммерческого арбитражного суда, в соответствии с которым он вправе требовать выплаты этого долга. При этом глава "Молдовагаза" подчеркнул, что основную часть долга составляет задолженность Приднестровского региона — в частности, компании "Тираспольтрансгаз"

Чебан считает, что вопрос о задолженности должен решаться на корпоративном уровне - между "Газпромом" и "Молдовагазом". По его словам, проблему нужно убрать на этом этапе в сторону. Глава "Молдовагаза" призвал сохранить статус-кво и консолидировать внимание на поставках природного газа в Приднестровский регион, передает "Интерфакс".