Франция заявила о попытке России напугать ее самолет-разведчик

Париж возмущен "агрессивными и неприемлемыми" действиями России над Балтийским морем. Так во Франции прокомментировали наведение российской ПВО радара на французский самолет-разведчик над Балтикой.

Возмущение французской стороны выразил на странице в соцсети X глава минобороны Пятой республики Себастьен Лекорню. По его словам, в ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 "подвергся попытке устрашения со стороны России".

Французский министр уточнил, что самолет патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. В какой-то момент Atlantique 2 был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400. По словам Лекорню, французская армия будет продолжать защищать "свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах".