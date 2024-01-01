Мэр Москвы: В 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какие проекты ТЭК реализовали в Москве в 2024 году. Так, была проведена модернизация на 21 электроподстанции.

"Крупнейшая из них – центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Московской области. Еще в прошлом году модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23: заменены турбина, генератор, трансформатор и другое оборудование. Отремонтировано больше 2,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Возведена сетевая инфраструктура для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов", – написал мэр.

Собянин сообщил о планах развития топливно-энергетического комплекса столицы.

"Среди задач на этот год — внедрение умной электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России — ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича", - говорится в сообщении.

В сентябре Собянин рассказал о развитии энергосистемы столицы. Так, Москва улучшила в два раза показатели экологии по многим направлениям благодаря повышению энергоэффективности в городе. Программа реновации только способствует развитию энергосистемы столицы.