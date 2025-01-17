Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сообщившее об этом китайское агентство Синьхуа не приводит никаких деталей беседы двух лидеров.

Ранее стало известно, что американский лидер, минуя традиционные дипломатические каналы, лично пригласил председателя КНР на церемонию инаугурации. Такой подход застал Пекин врасплох: привыкшие к строгому протоколу китайские чиновники, как отмечалось, остались в недоумении относительно намерений американского политика.

В итоге в Китае заявили, что Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Председатель КНР направит на церемонию высокопоставленного делегата – возможно, главу МИД Ван И либо вице-президента Хань Чжэна.