Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет способствовать взаимодействию России и Ирана в условиях западных санкций, а также поддержке друг друга на международных форумах, считают эксперты. Документ подписали 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали.

Церемония подписания состоялась по итогам переговоров в Кремле. Отмечается, что соглашение должно вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: договор закрепляет их статус как стратегических партнеров. Кроме того, документ зафиксировал правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества.

Подчеркивается, что подписанный президентами договор охватывает все сферы взаимодействия: в том числе оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, науку и технологии. В Иране подчеркивают, что необходимость заключения подобного договора обусловлена намерением Москвы и Тегерана противостоять общим западным вызовам, передает ТАСС.