США и Китай договорились о создании стратегического канала связи

США и Китай создадут стратегический канал связи для регулярных контактов. Об этом договорились во время телефонного разговора избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидеры согласились, что канал связи необходим для поддержания контактов по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая

Си Цзиньпин и Трамп обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, они обсудили украинский кризис и израильско-палестинский конфликт, передает ТАСС.